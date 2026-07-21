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Dünya
AA 21.07.2026 23:47

Devrim Muhafızları: Kuveyt'e ait Bubiyan Adası ile Ali es-Salem Hava Üssü'ndeki ABD radarlarını vurduk

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt'e ait Bubiyan adası ile Ali es-Salem Hava Üssü'ndeki ABD radarlarının vurulduğunu açıkladı.

Devrim Muhafızları: Kuveyt'e ait Bubiyan Adası ile Ali es-Salem Hava Üssü'ndeki ABD radarlarını vurduk

Devrim Muhafızları Ordusu, Nasr 2 Operasyonu’nun 24. dalgasına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Kuveyt'e bulunan Bubiyan Adası ile Ali es-Salem Hava Üssü'ndeki ABD radarlarının vurulduğu belirtildi.

Kuveyt, Hürmüz Boğazı'nda tankerinin hedef alınması üzerine İran'ın Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Öte yandan, Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda dün akşam bir petrol tankerinin hedef alınması üzerine İran’ın Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Tutunci’yi Bakanlığa çağırdı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'ın dün akşam Hürmüz Boğazı'ndan geçen Kuveyt'e ait bir petrol tankerini hedef alması sonucu tankerin mürettebatından birkaç kişi yaralandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamed Süleyman el-Mişan, Hürmüz Boğazı'ndaki saldırı üzerine İran’ın Kuveyt Büyükelçisi Tutunci’yi Bakanlığa çağırarak protesto notası verdi.

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