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Gündem
TRT Haber 21.07.2026 18:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rinkevics ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Letonya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rinkevics ile görüştü
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Letonya Cumhurbaşkanı Rinkevics’i NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle Türkiye’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erdoğan, müttefiklerin dayanışma ruhunun açık biçimde tezahür ettiği bu tarihi NATO Zirvesi’nde alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin NATO bünyesinde Baltık bölgesinin güvenliğine de büyük önem verdiğini ve bu kapsamda katkılarını yoğunlaştırdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda Türkiye ile Letonya arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesini arzu ettiğini vurguladı.

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