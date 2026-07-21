Bakan Uraloğlu: Bu sene Kalkınma Yolu'na başlarız diye ümit ediyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu yıl içerisinde Kalkınma Yolu'na başlamayı ümit ettiklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bağdat'ta Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile görüştükten sonra basın açıklamasında bulundu.

Kalkınma Yolu Projesi'nin bitme noktasına geldiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Normal ve olağanüstü hallerde ulaştırma koridorlarının bağlantısal anlamda ne kadar kıymetli olduğunu gördük. Kuzeyimizdeki Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgemizdeki Irak ve bize de çok yakın olan İran-ABD ve İsrail çatışması. Bunlardan mutlaka çıkarılması gereken dersler var. Kriz anlarını nasıl yönetiriz diye bunları daha önceden öngörmüştük." dedi.

Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin de bugünkü ziyaretinin odağında olduğunu ifade ederek, "Proje bitti diyebiliriz, çok ufak eksiklikleri kaldı onlar artık bitti noktasında değerlendirebiliriz." ifadesini kullandı.

Projenin finansman anlamında Irak Başbakanı'nın önerileri olduğunu kaydeden Uraloğlu, bunların da Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde karara bağlanmasını beklediklerini söyledi.

"Bu sene Kalkınma Yolu'na başlarız diye ümit ediyoruz"

"Bu yıl içerisinde biz Türkiye'de buna 'temel atma' diyoruz ve Irak'ta Başbakan 'ilk taşı koyalım' diyor. Bu da işin başlatılması demektir." diyen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah süreci doğru yönetebilirsek ki önünde bir engel görünmüyor ve çok net bir irade var bu sene Kalkınma Yoluna başlarız diye ümit ediyoruz. Irak İletişim Bakanı ile de projenin içerisinde olması gereken fiber optik ağları görüştük. Bir elin parmakları kadar olan süre içerisinde Kalkınma Yolu'nu bitirelim istiyoruz."

Bakan Uraloğlu, Bağdat'ta Irak Başbakanı Ali Zeydi, Iraklı mevkidaşı Veheb Selman Muhammed ve Irak İletişim Bakanı Mustafa Sened ile Kalkınma Yolu ve ilgili ikili konuları görüşmüştü.