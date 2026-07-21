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Ekonomi
AA 21.07.2026 12:56

Elektrik ve elektronik ihracatı 6 ayda rekor kırdı

Türkiye'de elektrik ve elektronik sektörü, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,8 artışla 9,1 milyar dolarlık dış satım gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek ilk 6 aylık ihracatına ulaştı.

Elektrik ve elektronik ihracatı 6 ayda rekor kırdı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen verilere göre, Türkiye'nin ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 3,6 yükselişle 136,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde elektrik ve elektronik sektörü, yüzde 9,8 artışla 9,1 milyar dolarlık ihracata imza atarak ocak-haziran döneminde sektörün tüm zamanlarının ilk yarı ihracat rekorunu kırdı.

Sektör, ocak-haziran döneminde gerçekleştirdiği ihracatla Türkiye'nin en fazla ihracat yapan sektörleri arasında üçüncü sırada yer aldı.

Haziran ayında da sektörün yaptığı dış satım geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,6 artışla 1 milyar 664,6 milyon dolara yükseldi.

Sektörde en fazla ihracat Birleşik Krallık'a yapıldı

Yılın ilk yarısında elektrik ve elektronikte en fazla ihracat 901,3 milyon dolarla Birleşik Krallık'a yapılırken bu ülkeyi 686,9 milyon dolarla Almanya, 679,2 milyon dolarla ABD, 394,6 milyon dolarla Polonya ve 364,1 milyon dolarla Ukrayna takip etti.

Değer bazında ihracat artışında ise ABD zirvede yer aldı. Bu dönemde elektrik ve elektronik sektörünün ülkeye dış satımı 197,7 milyon dolar arttı. İhracat artışında bu ülkeyi, 176,7 milyon dolarla Ukrayna, yaklaşık 126 milyon dolarla Polonya, 86,2 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi.

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