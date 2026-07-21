Trabzon'da kamyonet fındık bahçesine yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, ilçenin Oylum Mahallesi'nde seyir halindeki sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak takla atıp fındık bahçesine yuvarlandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptıkları incelemede, kaza sırasında araçtan fırlayan Hasan Aksayan'ın (71) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.