Açık 32ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.07.2026 17:10

Trabzon'da kamyonet fındık bahçesine yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde kamyonetin fındık bahçesine yuvarlanması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Trabzon'da kamyonet fındık bahçesine yuvarlandı: 1 ölü, 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, ilçenin Oylum Mahallesi'nde seyir halindeki sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak takla atıp fındık bahçesine yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları incelemede, kaza sırasında araçtan fırlayan Hasan Aksayan'ın (71) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER
Trabzon Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Ankara'da otluk alandaki yangınla ilgili bir şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:09
YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı
18:15
İşgalci İsrail son bir haftada Batı Şeria'da Filistin toprakları için 7 el koyma kararı çıkardı
17:38
Ankara'da otluk alandaki yangınla ilgili bir şüpheli tutuklandı
16:54
Bahreyn'de sirenler çaldı, Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girdi
16:47
Başakşehir Avrupa mesaisine başlıyor
17:10
DOA Sistemi'nde toplu iadeler için Sayma ve Doğrulama Merkezleri kuruldu
Gazze'de gıda sıkıntısı devam ediyor
Gazze'de gıda sıkıntısı devam ediyor
FOTO FOKUS
Antalya'da yangın: İki kişi son anda kurtarıldı
Antalya'da yangın: İki kişi son anda kurtarıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ