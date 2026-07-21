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Türkiye
AA 21.07.2026 16:57

Ankara'da otluk alandaki yangınla ilgili bir şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde otluk alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan şüpheli Serkan S.'nin, "kasten orman yakma" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün Uğur Mumcu Mahallesi 1649 Sokak'taki otluk alanda çıkan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Serkan S., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Burada savcıya ifade veren zanlı, alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını öne sürdü.

İfadesi sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Serkan S., 6831 sayılı Orman Kanunu'nun "kasten orman yakma" suçu kapsamında tutuklandı.

Yangının çıkış anına ilişkin görüntüler ise bölgedeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'da otluk alanda yangın
Ankara'da otluk alanda yangın

Yangının çıkış anı güvenlik kamerasına yansımıştı

Dün Uğur Mumcu Mahallesi 1649 Sokak'taki otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu 2,5 saatte kontrol altına alınmıştı.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 41 yaşındaki Serkan S. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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