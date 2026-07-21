Meclis'te Terörsüz Türkiye mesaisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş bugün Meclis'te siyasi partiler turuna başladı. İlk görüşme MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile oldu. Görüşme, Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşti.

Kurtulmuş, daha sonra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüştü. Görüşmede, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit de yer aldı.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen ile de bir araya geldi. Görüşmede Yeni Yol Partisi grup başkanvekilleri Bülent Kaya ve Selçuk Özdağ ile İzmir Milletvekili Mustafa Bilici de yer aldı.

Kurtulmuş, saat 16.00'da ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul edecek.

Kurtulmuş'un yarın da AK Parti grubunu ziyaret etmesi bekleniyor.

Görüşmelerde süreçte gelinen son durum ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında yapılacak yasal düzenlemenin detayları konuşulacak.