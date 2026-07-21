Bakanlıktan üniversite öğrencilerine başarı bursu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2025 veya 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bine giren 300 lisans öğrencisine aylık 13 bin 750 lira burs verilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temmuzda bakanlığın ilgili kuruluşu Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) tarafından Araştırma Burs Programları başlatacağını duyurmuştu. Başarı ve araştırma olmak üzere iki kategoride kurgulanan program, lisans düzeyinden doktora sonrasına kadar gençlere önemli imkanlar sunuyor.

TENMAK Araştırma Burs Programları'nın ilki, YKS'nin açıklandığı gün Bakan Bayraktar tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Başvurular, 1-15 Eylül 2026'da TENMAK Destek Sistemi üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Adaylar, başvuru süreçleri için "https://girisimci.tenmak.gov.tr/burs" adresini kullanacak. Ayrıca, başvuru sırasında adaylardan lisans kayıt belgesi ile YKS başarı sıralamasını gösteren belge talep edilecek.

Bursiyerler, başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından her bir lisans programı için belirlenen burs kontenjanları esas alınarak belirlenecek. Değerlendirme sürecinde adayların yerleştikleri lisans programındaki YKS başarı sıralamaları dikkate alınacak. Bu nedenle burs almaya hak kazanan adayların başarı sıralaması, her lisans programı için belirlenen burs kontenjanına bağlı olarak farklılık gösterebilecek. Her lisans programına ayrılan burs kontenjanı ile değerlendirme usul ve esaslarına ilişkin ayrıntılar başvuru ilanında duyurulacak.

Her bir bursiyere alanında uzman danışmanlar atanacak

Söz konusu burs programı ile başarılı öğrencilerin üniversite eğitimlerinin ilk yılından itibaren araştırma ekosistemine kazandırılması, enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi Türkiye'nin stratejik öneme sahip alanlarında nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sunulması amaçlanıyor. Gençlerin bilim ve teknoloji alanlarında kariyer yapmalarını teşvik etmesi öngörülen programın, Türkiye'nin AR-GE ve inovasyon ekosisteminin güçlendirilmesine de önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Program kapsamında her bir bursiyere alanında uzman danışmanlar atanacak. Böylece öğrencilere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının faaliyet alanlarında kariyer fırsatları da sunulacak.

Programın kapsamı gelecek yıldan itibaren daha da genişletilerek lisans 3. ve 4. sınıf ve sonrası için de burs çağrıları açılacak.

"Ülkemizin geleceğine değer katacak gençlerimizin her zaman yanında olacağız"

Bakan Bayraktar, NSosyal hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2026 YKS sonuçlarının gençlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Emek veren, hayallerinin peşinden kararlılıkla yürüyen tüm gençlerimizi yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatlarında başarılar diliyorum. Bu vesileyle gençlerimizi üniversite eğitimlerinin ilk gününden itibaren destekleyeceğimiz TENMAK Lisans Bursu Programı çağrımızı başlatıyoruz. Program kapsamında enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi stratejik alanlarda lisans eğitimine başlayan, 2025 veya 2026 YKS başarı sıralamasına göre yerleşen 300 öğrencimize, eğitimleri boyunca akademik danışmanlık desteğiyle birlikte aylık 13 bin 750 lira başarı bursu sağlayacağız. Bilim üreten, teknoloji geliştiren ve ülkemizin geleceğine değer katacak gençlerimizin her zaman yanında olacağız. Türkiye Yüzyılı'nı, sizlerin bilgi, emeği ve başarılarıyla birlikte inşa edeceğiz."