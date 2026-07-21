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Eğitim
AA 21.07.2026 07:11

YÖK Başkanı Özvar'dan adaylara "geleceğin meslekleri" tavsiyesi

YÖK Başkanı Erol Özvar, 2026-YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylara tercih yaparken ilgi alanları, yetenekleri ve hedeflerinin yanı sıra yapay zeka ve dijital teknolojilere yönelik yeni programları dikkate almalarını önerdi.

YÖK Başkanı Özvar'dan adaylara "geleceğin meslekleri" tavsiyesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından NSosyal hesabından  paylaşımda bulundu.

Adayların sınav sonuçlarına "https://ykssonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden ulaşabileceklerini belirten Özvar, şunları kaydetti:

"Sonuçların tüm adaylarımız ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum. Sevgili gençler, şimdi tercih dönemi başlıyor. Tercihlerinizi yaparken ilgi alanlarınızı, yeteneklerinizi ve hedeflerinizi dikkate almanızı, bilhassa yapay zeka, dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni lisans ve ön lisans programlarımızı dikkatle değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimizle birlikte sizleri en iyi şekilde karşılamaya hazırız. Hepinize başarılar diliyorum."

YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

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