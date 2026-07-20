Matematikte Türkiye gururu: WMI 2026 Dünya Finali'nde 53 madalya

Türkiye'yi World Mathematics Invitational (WMI) 2026 Dünya Finali'nde temsil eden öğrenciler, elmas, altın, gümüş ve bronz olmak üzere toplam 53 madalya kazandı.

Toplam 38 ülkenin üye olduğu ve binlerce öğrencinin katıldığı uluslararası matematik yarışması, "mantıksal akıl yürütme" ve "uygulamalar" kategorilerinde, anaokulundan 12. sınıfa kadar tüm kademelerde ayrı ayrı gerçekleştiriliyor.

Ön elemesi ocak ve mart ayları arasında yapılan WMI'nın dünya finali, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 11 Temmuz'da düzenlendi.

Türk öğrencilerden tarihi başarı

Türkiye'den anaokulu ve 1'inci sınıf hariç olmak üzere diğer tüm kademelerde ön elemeyi geçerek dünya finaline kalabilme başarısı gösteren öğrenciler, yarışmanın final etabında da dikkat çeken başarıya imza attı.

Sonuçları 13 Temmuz'da açıklanan WMI 2026 Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil eden öğrenciler, 2 elmas, 6 altın, 11 gümüş ve 34 bronz olmak üzere toplam 53 madalya toplayarak yurda döndü. Ayrıca 21 öğrenci başarı ödülü olan merit ödülünün sahibi oldu.

Buna göre, 2. sınıf kategorisinde Barlas Karataş gümüş, Sarp Leo Yalçın, Amir Ramasamy ve Selin Sare Turan bronz madalya, Mustafa İnce, Mir Dilovan Erzen ve Kemal Deniz Aydoğmuş ise merit ödülünü kazandı.

3. sınıf kategorisinde İbrahim Deniz Kandemir bronz madalya, Ela Atlı ile Zeynep Asya Bütün ise merit ödülüne sahip oldu.

4. sınıf kategorisinde Ömer Metehan Karabıyık gümüş, Bedriye Ela Sunal ve Hamit Agah Demir bronz madalya kazandı. Bu kategoride Ata Sönmez ise merit ödülü alma başarısı gösterdi.

6. sınıfta Türkiye 14 madalya kazandı

5. sınıf kategorisinde Eliz Yıldırım ve Zeynep Arzu Yıldırım bronz madalya, Cemre Sinanoğlu ile Emir Kerem Ulusoy ise merit ödülüne sahip oldu.

6. sınıf kategorisinde Ece Tuna ve Beren Hacım altın, Nisa Dila Oruç ile Yusuf İbrahim Kaldırım gümüş, Metehan Doğan, Esma Neva Yıldız, Akif Asım Demir, Melis Eroğlu, Zeynep Asu Kuyucu, İpek Duru Şahin, Mira Ramasamy, Elif Berrak Güler, Zümra Zeynep Dağ ve Demir Kağan Özdikici bronz madalya kazandı. Zeynep Serra İnan, Ezel Ali Altın ile Hasan Kerem Palaz ise merit ödülü aldı.

7. sınıf kategorisinde Atlas Haser altın madalya, Yusuf Rüzgar Karamanlı, Ekrem Uğurluay, Emirhan Saraç ve Lal Özdemir bronz madalya kazandı. Zehra Ece Of ise merit ödülünün sahibi oldu. 8. sınıf kategorisinde de Ahmet Mete Savaş gümüş, ile Ahmet Eymen Demir bronz madalya kazandı.

9. sınıf kategorisinde Elif Nergis Ertem, Mehmet Aras Başçiftçi ve Öykü Dinler gümüş, Hande Bayrak, Deniz Sarıgül ve Osman Enes Kocaeren bronz madalya, Zümra Nur Aras, Koray Kayırgan, Öykü Arı, Arzem Vucut, Suden Zeynep Ertaş ve Gökmen Aslan Hağur da merit ödülünün sahibi oldu.

10. sınıf kategorisinde Muhammed Enes Demirel altın, Batuhan Çelik ve Arda Culhacı gümüş, Alper Aygül, Ece Okuyan, Enis Uğurluay, Irmak Hacıoğlu ve Süheyla Naz Bilir bronz, Gözde Melike Oflas ile Sarpcan Uzel merit ödülü kazandı.

11 ve 12. sınıf kategorisinde 2 elmas madalya

11. sınıf kategorisinde Ayşegül Balım Yabacı yarışmada elmas madalyanın sahibi oldu. Bu kategoride Hatice Ceren Şimşek altın, Emir Aksu ise bronz madalya aldı.

12. sınıf kategorisinde ise Bekir Emre Örün elmas, Celal Mert Kara altın, Tunahan Yıldız gümüş, Hürel Koç ile Fıdel Deniz Sunal ise bronz madalya kazandı. Ayşe Naz Kara ise merit ödülünün sahibi oldu.