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Türkiye
AA 21.07.2026 03:06

Adana'da trafik ışıklarında araca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Adana'nın Pozantı ilçesinde, trafik ışıklarında bekleyen araca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, kazada 3 kişi de yaralandı.

Adana'da trafik ışıklarında araca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Metehan Sargın idaresindeki otomobil, D-750 kara yolunda trafik ışıklarında bekleyen sürücüsü henüz tespit edilmeyen otomobile çarptı.

Kazada sürücü Sargın öldü, diğer araçtaki C.E., K.E. ve E.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üç yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla 80. Yıl Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Sargın'ın araçta sıkışan cansız bedeni, itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

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Adana Trafik Kazası
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