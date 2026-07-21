Adana'da trafik ışıklarında araca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Metehan Sargın idaresindeki otomobil, D-750 kara yolunda trafik ışıklarında bekleyen sürücüsü henüz tespit edilmeyen otomobile çarptı.
Kazada sürücü Sargın öldü, diğer araçtaki C.E., K.E. ve E.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Üç yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla 80. Yıl Pozantı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Sargın'ın araçta sıkışan cansız bedeni, itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.