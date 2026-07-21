Açık 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 21.07.2026 11:11

Türkiye'de haziran yağışları geçen yıla göre 2 katına çıktı

Türkiye genelinde haziranda yağış miktarı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 2 kat artış gösterdi.

Türkiye'de haziran yağışları geçen yıla göre 2 katına çıktı

Türkiye genelinde geçen ay ortalama metrekareye 23,7 kilogram yağış düştü.

Haziran ayı yağış normali metrekareye 33,6 kilogram olurken, geçen yılın aynı ayında metrekareye 12,5 kilogram yağış kaydedildi. Buna göre, haziran yağışları normaline göre yüzde 30 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 90 artarak yaklaşık 2 katına çıktı.

Yağışlar Aydın, Muğla, Manisa, Uşak, Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar'ın güneybatı kesimleriyle Antalya'nın kuzeybatı kesimlerinde normallerine göre yüzde 80'den fazla arttı, Marmara ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin büyük bölümü ile Kuzey Ege, Bartın, Sinop, Kastamonu, Samsun, Mersin, Hatay ve Kaş çevrelerinde yüzde 80'den fazla azaldı.

Bölge genelinde haziran ayı yağışları tüm bölgelerde ise geçen yılın üzerinde kaydedildi.

En fazla yağış Rize'de

İl geneli yağışlarda en fazla yağış, metrekareye 121,1 kilogramla Rize'de kaydedildi, Mardin metrekareye 0,3 kilogramla en az yağış alan il oldu.

Yağışlar normaline göre en fazla yüzde 30 ile Muğla'da arttı, en fazla azalış ise yüzde 95 ile Mardin'de gerçekleşti.

Bartın'da son 23, Mardin'de son 20 ve Giresun'da son 13 yılın en düşük haziran ayı yağışı kayıtlara geçti.

Türkiye genelinde haziranda ortalama 4,8 gün yağış görülürken, 1991-2020 dönemini kapsayan haziran ayı yağışlı gün sayısı normali 6,5 gün olarak hesaplandı.

Yağışlı gün sayısı Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde 15 ila 20 gün arasında gerçekleşirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Balıkesir, Manisa ve İzmir çevrelerinde yer yer 1 güne kadar düştü.

Yağışlar 5 bölgede geçen yıla göre yüzde 100'den fazla arttı

Marmara Bölgesi'nde haziranda metrekareye 8,9 kilogram yağış düştü. Bölgenin haziran ayı yağış normali metrekareye 41,5 kilogram, geçen yılın aynı ayındaki yağış miktarı ise 2,4 kilogram olarak kaydedildi. Böylece bölgede yağışlar normaline göre yüzde 79 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100'den fazla arttı.

Ege Bölgesi'nde haziran yağışı metrekarede 24,6 kilogram olarak gerçekleşti. Bölgenin normali 26,1 kilogram, geçen yılın aynı ayındaki yağış miktarı ise 8,3 kilogram olarak kayıtlara geçti. Yağışlar normaline göre yüzde 6 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100'den fazla arttı.

Akdeniz Bölgesi'nde metrekareye 24,2 kilogram yağış düştü. Bölgenin haziran ayı normali 21,2 kilogram, geçen yılın aynı ayındaki yağış miktarı ise 10 kilogram olarak kaydedildi. Yağışlarda normaline göre yüzde 14, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 100'den fazla artış gerçekleşti.

Güneydoğu Anadolu'da haziranda 1,9 kilogram yağış

İç Anadolu Bölgesi'nde haziran ayında metrekareye 28,7 kilogram yağış kaydedildi. Bölgenin normali 36,6 kilogram, geçen yılın aynı ayındaki yağış miktarı ise 14,2 kilogram oldu. Yağışlar normaline göre yüzde 22 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100'den fazla arttı.

Karadeniz Bölgesi'nde metrekareye 35,2 kilogram yağış düştü. Bölgenin normali 58,7 kilogram, geçen yılın aynı ayındaki yağış miktarı ise 27,6 kilogram olarak kaydedildi. Yağışlarda normaline göre yüzde 40 azalma, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28 artış gerçekleşti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde haziran yağışı metrekareye 23,5 kilogram olarak gerçekleşti. Bölgenin normali 29,5 kilogram, geçen yılın aynı ayındaki yağış miktarı ise 10,5 kilogram oldu. Yağışlar normaline göre yüzde 20 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100'den fazla arttı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise haziranda metrekareye 1,9 kilogram yağış düştü. Bölgenin normali 8,7 kilogram, geçen yılın aynı ayındaki yağış miktarı ise 1,7 kilogram olarak kaydedildi. Yağışlar normaline göre yüzde 78 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı.

ETİKETLER
Sağanak Yağış Hava Durumu Rize
Sıradaki Haber
12 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 74 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:05
YKS'de 296 aday 550 ve üzeri puan aldı
11:45
İran Devrim Muhafızları Ordusu: ABD Savunma Bakanlığı asker kayıplarını gizliyor
11:43
Ayçiçeği yağı ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 20,1 arttı
11:20
Suudi Arabistan'dan Türk şoförlere vize kolaylığı
11:21
Aspendos'un 2 bin yıllık "tiyatro caddesi" gün yüzüne çıkarıldı
11:13
Kahvenin kalbe faydası demlenme şeklinde gizli
Kars'ta çiftçiler kışlık ot için çayırlarda tırpan sallıyor
Kars'ta çiftçiler kışlık ot için çayırlarda tırpan sallıyor
FOTO FOKUS
Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, Kıbrıs Barış Harekatı'na giden süreci anlattı
Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık, Kıbrıs Barış Harekatı'na giden süreci anlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ