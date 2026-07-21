12 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 74 şüpheli tutuklandı

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca 12 ilde 12 ayrı organize suç örgütüne operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar neticesinde 127 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 74'ü tutuklanırken 37'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Yakalanan şüphelilerin, Kocaeli’de sosyal medya platformları üzerinden "yatırım danışmanlığı" gibi ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları; Ankara ve Balıkesir'de uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri; Tekirdağ’da internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri; Aydın ve Mersin'de baskı, darp ve tehdit ile bölgede bulunan işletmelerden maddi menfaat temin etmeye çalıştıkları; Bolu, Diyarbakır, Sinop, Van, Manisa ve Kırşehir’de tefecilik yaptıkları tespit edildi.

Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda şüphelilerin hesaplarında 9 milyar 72 milyon lira hesap hareketliliği tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK’ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.