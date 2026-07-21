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Türkiye
AA 21.07.2026 09:56

Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptılar

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 28 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.

Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptılar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işledikleri tespit edilen zanlılar hakkında soruşturma başlatıldı.

Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp hileli hareketlerle mağdurlardan maddi menfaat sağlanmasına iştirak ettikleri belirlenen 28 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul, Batman, Gaziantep, Amasya, Kırıkkale, Trabzon ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında suç örgütü elebaşı ve 2 yöneticisinin de olduğu 12 kişi yakalandı, 4 zanlının cezaevinde olduğu belirlendi. Firari 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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