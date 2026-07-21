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Türkiye
AA 21.07.2026 07:42

Banka hesaplarını kiralayıp dolandırıcılık gelirlerini aktardılar: 20 gözaltı

İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, hesap sahiplerini temin ederek dolandırıcılık gelirlerinin nakit çekilmesini veya kripto varlık platformlarına aktarılmasını organize ettikleri iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

Banka hesaplarını kiralayıp dolandırıcılık gelirlerini aktardılar: 20 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, sosyal medya platformları üzerinden verdikleri reklamlarla banka hesaplarını komisyon karşılığında üçüncü kişilerin kullanımına kiralayan, kamuoyunda "hesapçı" olarak tabir edilen kişileri temin eden şüpheliler tespit edildi.

Şüphelilerin, hesap sahipleriyle buluşmalar organize ederek banka hesap bilgilerini "atıcı" olarak adlandırılan kişilere ilettiği, dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin bu hesaplara aktarılmasını sağladığı belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin, hesapçıları himayeleri altında tutarak hesaplara aktarılan haksız kazancın bankalardan nakit olarak çekilmesini veya kripto varlık platformlarına aktarılmasını organize ettiği anlaşıldı.

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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