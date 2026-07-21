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Dünya
AA 21.07.2026 15:00

Kuveyt: İran’ın düzenlediği saldırılar sonucu bazı enerji ve su arıtma tesislerinde yangın çıktı

Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı, İran'ın düzenlediği saldırılar sonucu bazı elektrik ve su arıtma tesislerinde yangın çıktığını açıkladı.

Kuveyt: İran’ın düzenlediği saldırılar sonucu bazı enerji ve su arıtma tesislerinde yangın çıktı

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, birçok elektrik üretim ve su arıtma tesisinin İran saldırılarında 4 gündür hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, İran'ın dün akşam düzenlediği saldırılar sonucu bazı elektrik ve su arıtma tesislerinde yangın çıktığı kaydedildi.

Yangın kontrol altına alındı

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığı, Bakanlığa bağlı teknik ekiplerin ise güvenlik birimleriyle koordinasyon içinde tesislerin güvenliğini sağlamak, hasar tespiti yapmak ve etkilenen üniteleri en kısa sürede yeniden hizmete almak amacıyla gerekli teknik ve ihtiyati tedbirleri uygulamaya başladığı aktarıldı.

Ayrıca, ihtiyati işletme prosedürleri kapsamında ve ekipmanların güvenliği ile elektrik ve su sistemlerinin istikrarını korumak için bazı elektrik üretim ünitelerinin geçici olarak hizmet dışı bırakıldığı ifade edildi.
 

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