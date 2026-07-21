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Dünya
AA, Reuters 21.07.2026 14:28

Hindistan'da hidroelektrik projesinin tünelinin çökmesi sonucu 10 kişi öldü

Hindistan'da hidroelektrik projesinin yürütüldüğü tünelin çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da hidroelektrik projesinin tünelinin çökmesi sonucu 10 kişi öldü
[X/sikkimmedia]

Hindistan'ın Sikkim eyaletinde hidroelektrik projesinin yürütüldüğü bir tünelin çökmesi sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 17 kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi.

Yerel yetkililerin yaptığı açıklamalara göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Sikkim eyaletinin başkenti Gangtok'a yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki bir bölgede yapım aşamasındaki tünel çöktü.

Kurtarma çalışmalarının sürdüğü tünelde şu ana kadar 10 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 17 kişi enkaz altında kaldı.

Hidroelektrik projesinin yürütüldüğü tüneldeki çökmenin, metan ve diğer gazların yol açtığı patlama sonrası gerçekleştiğinden şüpheleniliyor.

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