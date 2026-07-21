İlkokullarda Yetiştirme Programı 2. sınıfları da kapsayacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen "İlkokullarda Yetiştirme Programı Güncelleme ve Materyal Hazırlama Çalıştayı", Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'nin katılımıyla Niğde'de başladı.

Programın açılışında konuşan Yelkenci, ilkokul yıllarında kazanılan temel becerilerin öğrencilerin tüm eğitim hayatını şekillendirdiğini, özellikle Türkçe ve matematik derslerinin çocukların hayat boyu öğrenme yolculuğunun temelini oluşturduğunu belirtti.

Türkçenin yalnızca bir ders olmadığını vurgulayan Yelkenci, öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini güçlü bir şekilde kazanmalarının tüm öğrenme süreçlerinin ön koşulu olduğunu ifade etti.

Matematiğin ise kendine özgü bir düşünme ve ifade biçimi olduğunu aktaran Yelkenci, bu alanın evrensel bir dil niteliği taşıdığını, Türkçe ve matematiği güçlü şekilde öğrenen çocukların yalnızca akademik hayatlarında değil, hayatın her alanında daha başarılı bireyler olarak yetişeceğini anlattı.

Program artık 2. sınıf öğrencilerini de kapsayacak

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin beceri temelli eğitim anlayışı doğrultusunda güncellenen İYEP'in büyük önem taşıdığını belirten Yelkenci, programın öğrenme eksikliklerinin erken dönemde giderilmesine yönelik önemli bir destek mekanizması olduğunu aktardı.

Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde tüm öğrenciler için farklılaştırılmış öğretim etkinliklerinin yer aldığını ancak buna rağmen bazı öğrencilerin çeşitli nedenlerle öğrenme eksikliği yaşayabildiğini dile getirdi. Yelkenci, bu noktada İYEP'in devreye girerek temel becerileri yeterli düzeyde kazanamamış öğrencilere yapılandırılmış ve hedefe yönelik bir destek sunduğuna işaret etti.

Yoğun talep ve sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda yapılan mevzuat düzenlemesiyle programın kapsamının genişletildiğini aktaran Yelkenci, daha önce yalnızca üçüncü sınıf düzeyinde uygulanan İYEP'in artık ikinci sınıf öğrencilerini de kapsayacak şekilde uygulanmasının önünün açıldığı bilgisini verdi.

Yelkenci, böylece öğrenme eksikliklerine daha erken dönemde müdahale edilerek öğrencilerin temel okuryazarlık ve matematik becerilerinin daha sağlam bir zeminde geliştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.