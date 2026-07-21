YKS tercih sürecinde öğrenci ve velilere rehberlik edecek kılavuz yayımlandı

Tercih sürecinin yalnızca puan ve başarı sıralamasına göre şekillendirilmemesi gerektiği ifade edilen kılavuzda, öğrencilerin ilgi alanları, yetenekleri, kişisel hedefleri ve yaşam beklentileri doğrultusunda bilinçli tercihler yapmalarına katkı sunacak kapsamlı bilgiler ve öneriler yer alıyor. Ayrıca velilerin bu süreçte çocuklarını sağlıklı iletişim ve iş birliği içinde desteklemelerine yönelik rehberlik içerikleri de bulunuyor.

Kılavuzda, "tercih sürecinde etkili iletişim ve iş birliği, karar verme basamakları, kendini tanımanın önemi, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinden yararlanılması, üniversite ve bölüm seçiminde dikkate alınabilecek ölçütler, güvenilir bilgi kaynakları ile tercih sürecine ilişkin sık sorulan sorular ve tercih kontrol listesi" gibi başlıklara yer veriliyor.

Böylece öğrenci ve velilerin tercih sürecini planlı, bilinçli ve sağlıklı bir şekilde yürütmeleri amaçlanıyor.

Tercih sürecine rehberlik edecek öneriler sunuluyor

Ayrıca üniversite ve bölüm tercihi yapılırken yalnızca başarı sırası ve puanın değil, akademik kadro, eğitim içeriği, uluslararası olanaklar, staj imkanları, burs seçenekleri, kampüs yaşamı, mezuniyet sonrası kariyer fırsatları ile üniversitelerin genel ve özel koşullarının da birlikte değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Öğrencilerin kendi ilgi, yetenek ve hedefleri doğrultusunda karar vermelerinin önemine dikkat çekiliyor.

Kılavuzda, tercih döneminde yapay zeka araçlarının bilgi edinme ve seçenekleri karşılaştırma amacıyla kullanılabileceği ancak tercihlerin yalnızca bu araçların önerilerine göre şekillendirilmemesi gerektiği belirtiliyor.

Öğrenci ve velilerin tercih sürecinde YÖK Atlas, ÖSYM kılavuzları, üniversitelerin resmi internet siteleri ve diğer güvenilir kurumsal kaynaklardan yararlanmalarının önemine işaret ediliyor.

Kılavuzda ayrıca, meslek seçimine ilişkin yaygın yanlış inanışlara yönelik açıklamalar, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini tanımalarına yardımcı olacak öneriler ile tercih sürecinde son kontrollerin yapılmasını sağlayacak kontrol listesi de yer alıyor. Bu içeriklerle öğrencilerin kendilerine en uygun yükseköğretim programlarını bilinçli şekilde tercih etmeleri ve velilerin bu önemli süreçte çocuklarına sağlıklı rehberlik edebilmeleri hedefleniyor.

Kılavuza,"https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2026_07/6a5f4f625200a179515490_YKS_KILAVUZU.pdf" adresinden erişebilecek.