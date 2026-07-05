Spikerlik ve sunuculuk hayali kuranlar TRT Akademi'de buluşuyor

TRT Akademi, yayımcılık dünyasında kariyer hedefleyen ya da etkili iletişim becerilerini profesyonel seviyeye taşımak isteyenleri TRT tecrübesi ile buluşturuyor.

81 saatlik eğitim programı boyunca katılımcılar, spikerlik ve sunuculuk mesleğinin temel dinamiklerini önce teorik bilgilerle öğrenecekler.

Aynı zamanda yoğun uygulamalar sayesinde kamera ve mikrofon karşısında profesyonel deneyim kazanma fırsatı elde edecekler.

Diksiyondan canlı yayın isdiplinine uzanan kapsamlı eğitim

Programın ilk bölümünde katılımcılar Türkçeyi doğru, güzel ve anlaşılır kullanmanın temelini oluşturan diksiyon eğitimini alacaklar.

Sözlü iletişim, nefes kontrolü, ses kullanımı, vurgu, tonlama, boğumlama, beden dili ve topluluk önünde konuşma gibi konular uygulamalı çalışmalarla ele alınacak.

Eğitimin devamında ise yayımcılık dünyasının profesyonel süreçleri katılımcılarla paylaşılacak.

Spikerlik ve sunuculuk mesleğinin temel kuralları, yayın öncesi hazırlıklar, stüdyo kuralları, sunum teknikleri ve yayında beden dili gibi birçok konu işlenecek.

TRT stüdyolarında spikerlik kursu fırsatı

Program boyunca metin okuma, haber sunumu ve kamera önü uygulamaları gerçekleştirilecek.

Eğitimlerde TRT stüdyoları da kullanılacak ve gerçek yayın ortamı oluşturulacak.

Katılımcılar kamera karşısına geçen, sunum yapan, hatalarını görerek kendini geliştiren aktif bir öğrenme süreci yaşayacaklar.

Program kapsamında düzenlenecek müze ve kampüs gezisi de katılımcılara TRT’nin yayımcılık kültürünü yakından tanıma fırsatı sunacak.

TRT’nin deneyimli ekran yüzleri bilgi ve tecrübelerini aktarıyor

Eğitim, TRT ekranlarının profesyonel isimlerini katılımcılarla bir araya getirecek.

Haber spikeri Selin Iğnak Özgür ile TRT Spor’un usta spikeri Erdoğan Arıkan 20 Temmuz 2026'da Ankara'da başlayacak olan kursta önemli deneyimlerini bu eğitim programında paylaşacak.

Eğitim sonunda gerçekleştirilecek teorik ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan katılımcılar, TRT onaylı sertifika almaya hak kazanacaklar. Böylece spikerlik ve sunuculuk mesleğine yönelik aldıkları profesyonel eğitimi belgelendirebilecekler.

Eğitim programına ilişkin detaylı bilgiye ve başvuru süreçlerine trtakademi.com.tr üzerinden ulaşabiliyor.

