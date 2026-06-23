Temel diksiyon eğitimi İstanbul'da başlıyor

Mehmet Çelikyay eşliğinde 20 Temmuz’da TRT Ulus Yeni Bina’da gerçekleştirilecek eğitim 42 saat sürecek ve 17 bölümden oluşacak.

Etkili ve Güzel Konuşma “Temel Diksiyon” eğitimi, Türkçeyi doğru, anlaşılır ve etkili kullanabilmenin yollarını uygulamalı çalışmalar eşliğinde öğretecek.

Eğitim sonunda teorik ve uygulamalı sınavlar gerçekleştirilecek, başarılı olanlar TRT onaylı sertifika almaya hak kazanacaklar.

TRT ekranlarından gelen deneyim katılımcılarla buluşuyor

TRT’de televizyon ve radyo kanallarında uzun yıllardır görev yapan Mehmet Çelikyay, spikerlik ve sunuculuk alanındaki deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Eğitim oldukça kapsamlı bir şekilde tasarlandı.

Sözlü iletişimden nefes ve ses kullanımına, vurgu ve tonlamadan beden diline kadar etkili konuşmanın temel unsurlarını öğrenme fırsatı bulacaklar.

Türkçenin ses özellikleri, boğumlama ve sesletim kuralları, konuşma hızı, anlatım teknikleri ve topluluk önünde konuşma becerileri gibi konular teorik bilgilerle aktarılacak.

Eğitim, uygulamalı çalışmalarla da desteklenecek.

Program boyunca gerçekleştirilecek metin çalışmaları sayesinde katılımcılar, öğrendikleri bilgileri pratiğe dökebilecekler.

Öz güvenli ve etkili iletişim için güçlü bir adım

Program, TRT Akademi’nin uygulama odaklı eğitim anlayışıyla hazırlandı.

Katılımcıların kendilerini daha rahat ifade edebilmelerini, topluluk önünde konuşurken öz güven kazanmalarını ve iletişim süreçlerinde daha etkili olmalarını hedefliyor.

Eğitim, iş hayatında sunum yapan profesyonellerden medya alanında kariyer planlayanlara, öğrencilerden eğitimcilere kadar geniş bir kitleye hitap ediyor.

TRT tecrübesiyle etkili ve güzel konuşmanın sırları

TRT Akademi tarafından sıklıkla gerçekleştirilenEtkili ve Güzel Konuşma “Temel Diksiyon” eğitimi sayesinde etkili ve güzel konuşmanın inceliklerini profesyonel bakış açısıyla öğrenmek çok kolay.

Doğru ve etkili konuşma yetkinliğini geliştirmek isteyenler sınırlı kontenjanla açılacak eğitime katılabilirler.

TRT Akademi’nin bilgiyi deneyimle buluşturan eğitim programları hakkında ayrıntılı bilgi almak ve kayıt fırsatlarını değerlendirmek isteyenler trtakademi.com.tr adresini ziyaret edebilir.