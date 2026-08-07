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Gündem
AA 07.08.2026 17:11

Erdoğan'dan Mekke Anlaşması açıklaması: Tüm kardeş ülkelere açık

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi "Ortak Savunma Anlaşması" imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kolektif caydırıcılığı esas alan anlaşmanın hiçbir ülkeyi hedef almadığını ve bölgesel istikrara katkı sağlayacak tüm kardeş ülkelere açık olduğunu duyurdu.

Erdoğan'dan Mekke Anlaşması açıklaması: Tüm kardeş ülkelere açık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın davetine icabetle, Mekke-i Mükerreme'ye ziyaret gerçekleştirdiğini ve ziyaretinde Bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldiklerini anımsattı.

Üç ülke olarak Ortak Savunma Anlaşması imzaladıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Kolektif caydırıcılığı temel alan bu anlaşma, güvenlik ve savunma iş birliğimizin ilerletilmesine, savunma sanayisinde ortak projeler geliştirilmesine ve terörizmle mücadeleye katkı sağlayacaktır. BM Şartı'nın 51'inci maddesinde tanımlanan savunma hakkını da teyit eden anlaşma, hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır.

Türkiye, bölgesel sahiplenme vizyonu doğrultusunda çatışma ve krizlerin uluslararası hukuka saygı temelinde, diyalog ve diplomasiyle çözüme kavuşturulmasına yönelik ilkeli tutumunu kararlılıkla sürdürecektir. Ziyaretimizin, istişarelerimizin ve imzaladığımız anlaşmanın tüm bölgemiz için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum."

 

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