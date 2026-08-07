Cevdet Yılmaz: Mekke Ortak Savunma Anlaşması tarihi bir adımdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mekke'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imzalandığını hatırlattı.

Dost ve kardeş ülkeler Suudi Arabistan ile Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın, bölgenin güvenlik mimarisine katkı sağlayacak tarihi bir adım olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Herhangi bir ülkeyi hedef almayan bu anlaşma; ortak güvenlik, caydırıcılık, savunma sanayii iş birliği ve bölgesel istikrar anlayışını güçlendirirken, Türkiye’nin barış odaklı dış politika vizyonunu ve çok boyutlu stratejik iş birliklerini daha da ileri taşımaktadır." dedi.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"Bu anlaşmayla güvenlik alanında oluşan stratejik iş birliği ruhunun bağlantısallık, ticaret, finans ve yatırım başta olmak üzere ekonomik iş birliklerine de ivme kazandırmasını bekliyoruz. Küresel kurumların ve kuralların zayıfladığı günümüz ortamında bölgesel işbirlikleri öne çıkmaya başlamıştır. Gelecekte oluşacak daha adaletli küresel bir düzene de bu işbirlikleri zemin oluşturabilecektir. Ortak tarih, kardeşlik ve dayanışma temelinde atılan bu önemli adımın bölgemiz, İslam alemi ve küresel barış için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyor, anlaşmanın tüm taraflar için hayırlı olmasını diliyorum.