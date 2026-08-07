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Gündem
AA 07.08.2026 14:44

Terörist Karatepe'nin saklanmasına yardım eden şüpheli yakalandı

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanarak tutuklanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe'ye yardım ettiği belirlenen Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe Muğla'da yakalandı.

Terörist Karatepe'nin saklanmasına yardım eden şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla emniyet müdürlüklerince yürütülen ortak çalışma sonucu Afyonkarahisar'da yakalanan ve getirildiği Muğla'da 5 Ağustos'ta tutuklanan Burkay Karatepe ile ilgili soruşturma devam ediyor.

FETÖ'nün suikast timindeki terörist Burkay Karatepe tutuklandı
FETÖ'nün suikast timindeki terörist Burkay Karatepe tutuklandı

Soruşturma kapsamında incelenen dijital materyallerde Karatepe'ye saklandığı süre içinde yiyecek temin ettiği, maddi destek gönderilmesine ve gizlenmesine yardımcı olduğu belirlenen Ayşe Alanur Karatepe, Muğla'nın Menteşe ilçesinde gözaltına alındı.

FETÖ firarisi Karatepe'nin gömdüğü mühimmatlar aranıyor
FETÖ firarisi Karatepe'nin gömdüğü mühimmatlar aranıyor

Zanlının Muğla'da kaldığı otel odası ile aracında ve Eskişehir'deki adresinde arama yapan güvenlik güçleri, bulunan dijital materyallere el koydu.

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FETÖ firarisi Karatepe'nin gömdüğü mühimmatlar aranıyor
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