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Gündem
AA 07.08.2026 14:18

FETÖ firarisi Karatepe'nin gömdüğü mühimmat aranıyor

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıl sonra yakalanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin beyanları doğrultusunda, Marmaris'te gömülü olduğu iddia edilen silah ve mühmmatın bulunması için geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla emniyet müdürlüklerince yürütülen ortak çalışma sonucu Afyonkarahisar'da yakalanan ve getirildiği Muğla'da 5 Ağustos'ta tutuklanan Karatepe ile ilgili soruşturma sürüyor.

Şüphelinin beyanları doğrultusunda, suikast girişiminin ardından kaçış güzergahı ile yaşam malzemesi temin ettiği Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan ve İçmeler mahallelerinde gömdüğünü beyan ettiği uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmatın bulunmasına yönelik, Muğla Sulh Ceza Hakimliğinin kararı uyarınca cumhuriyet savcısının nezaretinde yer gösterme işlemi başlatıldı.

FETÖ firarisi Karatepe'nin gömdüğü mühimmat aranıyor

Öte yandan, 15 Temmuz 2016'dan bu yana yürütülen arama çalışmalarında ele geçirilen silahlarla bağlantının tespit edilebilmesi amacıyla şüpheliden alınan kan ve kıl örnekleri üzerinden DNA karşılaştırma ve eşleştirme çalışmaları yürütülüyor.

Yer gösterme işlemi sırasında şüpheli tarafından işaret edilen bölgeler ile daha önce silah ele geçirilen alanlarda da gerekli inceleme ve karşılaştırmalar yapılıyor.

FETÖ firarisi Karatepe'nin gömdüğü mühimmat aranıyor

Silah ve mühimmatın bulunabileceği değerlendirilen bölgelerde, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat personeli ile jandarma komando unsurlarından oluşan 155 personel, 23 dedektör ve operatörü ile 3 iz takip köpeğinin katılımıyla kapsamlı arama, tarama faaliyeti yürütülüyor.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmanın tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle sürdürüldüğü ifade edildi. 

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