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Türkiye
AA 07.08.2026 17:34

Sapanca'da su seviyesi geçen yılın 11 santimetre üzerine çıktı

Marmara Bölgesi'nin önemli içme suyu kaynaklarından Sapanca Gölü'nün su seviyesi, geçen yılın aynı dönemindekinin 11 santimetre üzerinde ölçüldü.

Sapanca'da su seviyesi geçen yılın 11 santimetre üzerine çıktı

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ), Sapanca Gölü'nde uygulanan koruma çalışmaları ve alternatif su kaynaklarıyla gölü besleme çalışmaları yürütüldüğü belirtildi.

Gölde su seviyesinin geçen yılın aynı dönemine göre 11 santimetre daha yüksek olduğu aktarılan açıklamada, 7 Ağustos 2025'te 29,79 metre ölçülen su seviyesinin, bugün itibarıyla 29,90 metre seviyesinde seyrettiği kaydedildi.

Açıklamada, alternatif su kaynaklarının oluşturulması, kayıp kaçakla mücadele çalışmaları ve göle yeni kaynaklardan su iletilmeye başlanması için çalışmalarını sürdüren SASKİ'nin, devreye aldığı çalışmalarla düşüş eğilimini en düşük seviyelere indirdiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Sarp Deresi'nin ardından Mollaköy Göleti'nden su aktarımına başladıklarını, ikinci pompayı devreye alarak göle aktarılan su miktarını iki katına çıkardıklarını belirtti.

Sağlanan ilave su desteğiyle hem göl üzerindeki baskıyı azalttıklarını hem de yaklaşık 210 bin abonenin günlük su ihtiyacına karşılık gelebilecek önemli kapasiteyi Sapanca Gölü'ne kazandırdıklarını anlatan Sakallıoğlu, "Bu sürecin başarısı vatandaşlarımızın suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmasıyla mümkün olacaktır. Su kaynaklarımızın sürdürülebilirliği için her damlanın değerli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, tüm hemşehrilerimizi suyu dikkatli ve tasarruflu kullanmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Sapanca Gölü Marmara Bölgesi Kuraklık Sakarya
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