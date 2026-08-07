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Ekonomi
AA 07.08.2026 17:01

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 673 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 673 bin liraya çıktı.

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 673 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 491 bin lira, en yüksek 6 milyon 673 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,7 artışla 6 milyon 673 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 500 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 764 milyon 44 bin 284,89 lira, işlem miktarı ise 574,04 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 779 milyon 143 bin 421,78 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Garanti BBVA, Dünya Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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