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Ekonomi
AA 07.08.2026 15:05

Stok Gözetim Programı ile 540 milyon liralık matrah artışı sağlandı

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca ilk kez uygulanan "Stok Gözetim Programı" kapsamında ulaşılan 301 mükellefin 84'ü beyanlarını düzelterek 540 milyon lira matrah artışı sağlarken, beyanları uyumlu bulunmayan 119 mükellef ise incelemeye sevk edildi.

Stok Gözetim Programı ile 540 milyon liralık matrah artışı sağlandı
[Fotograf: AA]

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), "Stok Gözetim Programı" kapsamında 301 mükellefe ulaşıldığını, 84 mükellefin 540 milyon lira matrah artışı sağladığını bildirdi.

VDK, ilk kez uygulanan Stok Gözetim Programı'nın sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, tamamlanan Stok Gözetim Programı çerçevesinde, 301 mükellefe ulaşıldı, 100'den fazla mükellefle yüz yüze görüşüldü. Program kapsamında, 84 mükellef düzeltme beyannamesi verdi ve 540 milyon lira matrah artışı sağlandı, 98 mükellefin beyanları uyumlu bulundu, 119 mükellef ise incelemeye sevk edildi.

Bu doğrultuda, başarı oranının yüzde 60 olduğu belirlendi. Gözetim, riskleri hızla sonuçlandırarak denetim kaynaklarını doğru alanlara yöneltti. Risk analizi, müfettiş rehberliği ve mükellefle doğrudan temasla, risklerin daha hızlı sonuçlandırıldığı görüldü.

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