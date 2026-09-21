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Ekonomi
AA 21.09.2026 09:26

Altın haftaya düşüşle başladı

Gram altın, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 6 bin 833 liradan işlem görüyor.

Altın haftaya düşüşle başladı

Cuma gününü gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,87 artışla 6 bin 864 liradan tamamlamıştı.

Haftanın ilk işlem gününe satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,47 azalışla 6 bin 833 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 11 bin 190 liradan, Cumhuriyet altını 44 bin 554 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,6 azalışla 4 bin 354 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da süren bölgesel gerilimler ve Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlikler enerji arzına yönelik endişeleri canlı tutarken, akaryakıt fiyatlarındaki artış ekonomilerin büyüme ve enflasyon beklentilerini olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş altının ons fiyatını baskılıyor

ABD'de enerji maliyetlerinin yükselmesi, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik "şahin" beklentileri beslerken, para piyasalarındaki fiyatlamalar Fed'in yıl sonuna kadar ilave bir faiz artışına gidebileceği yönünde yoğunlaşmaya devam ediyor. Bu hafta birçok Fed yetkilisinin yapacağı sözlü yönlendirmeler de yakından takip edilecek.

Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin artmasıyla petrol fiyatlarındaki yükseliş, Fed'in faiz artırımına yönelik beklentiler ve dolar endeksindeki yükseliş altının ons fiyatını baskılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını belirtti.

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Altın Petrol ABD Faiz Savaş FED
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