KTLEV soruşturmasında 9 şirketle bağlantılı kişilerin malvarlıkları donduruldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalara dair açıklama yaptı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını belirten Gürlek, 15 şüphelinin gözaltına alındığını, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Gürlek, soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulduğunu söyledi.

"Soruşturma tüm yönleriyle sürüyor"

Soruşturma konusu malvarlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) müzekkereler yazıldığını kaydetti.

Gürlek, adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususunun ilgili kurumlara bildirildiğini belirtti.

Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü vurgulayan Gürlek, hukuken sorumluluğu tespit edilen kişilerin yargı önünde hesap vereceğini, mağdur vatandaşların haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sürülmesi için adli ve mali imkanların kullanılacağını söyledi.