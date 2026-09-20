İçişleri Bakanı Çiftçi, kendisine çağrıda bulunan gençleri ağırladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medya üzerinden kendisine seslenerek yorum yapmalarını isteyen Konya Fatihan Eğitim İzcilik Spor Kulübü'nden gençleri misafir ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"O gün dondurmalarını afiyetle yiyen kıymetli evlatlarımızla bugün yüz yüze hasbihal etmek, onların heyecan ve enerjisini görmek bizi ziyadesiyle mutlu etti. Yaz Kur'an kursunda gösterdikleri gayretten dolayı her bir yavrumuzu yürekten kutluyor, onları yetiştiren kıymetli ailelerine ve hocalarına şükranlarımı sunuyorum. Bu anlamlı ziyarette gençlerimize eşlik eden Mevlana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü ve Fatihan Eğitim İzcilik Spor Kulübü Başkanı Bekir Tekkaymaz ile Yaz Kur'an Kursu boyunca gençlerimize değerli katkılar sunan müzisyen Ali Rıza Aka'ya da hassaten teşekkür ediyorum.

Evlatlarımızın gözlerindeki ışık, Türkiye'mizin aydınlık geleceğinin en büyük teminatıdır. Bu güzel kardeşlerime nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri için teşekkür ediyorum. Cenabıhak, her birinize hayırlı, bereketli ve muvaffakiyetlerle dolu bir ömür nasip eylesin; yolunuz daima açık, bahtınız güzel olsun gençler."