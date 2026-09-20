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Gündem
AA 20.09.2026 23:34

Sağlık Bakanı Memişoğlu, ABD Sağlık Bakanı Kennedy Jr. ile görüştü

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD Sağlık Bakanı Robert Francis Kennedy Jr. ile görüştü.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, ABD Sağlık Bakanı Kennedy Jr. ile görüştü

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Memişoğlu, ABD'ye resmi ziyaretinin üçüncü gününde Sağlık Bakanı Kennedy Jr. ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

"Sağlıklı Türkiye Vizyonu" doğrultusunda hayata geçirilen "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık" modeli kapsamında Türkiye'de yürütülen çalışmaların aktarıldığı görüşmede, ABD'deki sağlık politikaları hakkında bilgi alındı, iki ülkenin sağlık alanında geliştirebileceği projeler ve işbirlikleri değerlendirildi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, ABD Sağlık Bakanı Kennedy Jr. ile görüştü

Bakan Memişoğlu, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmemizde, 'üreten sağlık' yaklaşımımızı, koruyucu sağlık hizmetlerindeki tecrübelerimizi, sağlık teknolojilerindeki gelişmeleri ve ülkelerimiz arasındaki işbirliği imkanlarını ele aldık. Türkiye'nin sağlık alanındaki üretim gücünü ve tecrübelerini paylaşırken, geleceğin sağlık sistemlerine yönelik ortak vizyonumuzu da değerlendirdik. Görüşmenin, ülkelerimiz arasındaki sağlık işbirliklerini daha da güçlendireceğine inanıyorum. Nazik ev sahiplikleri için Mevkidaşım Sayın Robert F. Kennedy Jr. ve heyetine teşekkür ediyorum."

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