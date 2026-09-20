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Gündem
TRT Haber 20.09.2026 19:53

Fon soruşturmasında hesaplar mercek altında

İstanbul’da yürütülen fon soruşturmasında, MASAK’tan yeni inceleme talep edildi. İncelemenin, 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınlarını da kapsadığı öğrenildi. Fon soruşturması kapsamında 2 fon yöneticisinin İsviçre'deki hesaplara 15 milyon dolar ve 25 milyon euro gönderdiği belirlendi.

Fon soruşturmasında hesaplar mercek altında

Fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamı genişletildi. İstanbul’da yürütülen fon soruşturmasında, MASAK’tan yeni inceleme talep edildi.

Başsavcılık, MASAK’a gönderdiği yazıda; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin tüm yöneticilerinin kimlik bilgilerinin tespitini istedi.

İnceleme, yöneticilerin para ve kripto varlık hareketlerini de kapsayacak.

Tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri araştırılacak.

Tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

4 fon yöneticisinin birinci derece yakınları da dahil edildi

Mali incelemenin kapsamına 4 fon yöneticisinin birinci derece yakınları da dahil edildi.

MASAK incelemesiyle, söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı ya da kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığı tespit edilecek.

Böylece para ve kripto varlıkların doğrudan yöneticiler tarafından ya da yakınları üzerinden yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı mali veriler üzerinden araştırılacak.

Söz konusu bilgilerin MASAK tarafından ivedilikle Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

MASAK’tan gelecek veriler, şirket yöneticileri ve soruşturma kapsamında incelemeye alınan kişilerin yurt içi ve yurt dışındaki mali hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla değerlendirilecek.

İsviçre’deki hesaplara transfer 

Soruşturmada ilk tespitler de elde edildi. 2 fon yöneticisinin banka hesaplarından İsviçre'deki hesaplara 15 milyon dolar ve 25 milyon euro para transfer edildiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında, holding başkanları ve yöneticilerinin aralarında olduğu 6 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şu ana kadar 4 şüpheli tutuklanırken 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Soruşturmada 1 gözaltı daha

İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan iş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı.

Kırmızı'nın soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri sürüyor. 
 

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