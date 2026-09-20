MHP Ankara Olağan İl Kongresi yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Olağan İl Kongresi yapıldı. Buluşma büyük bir coşkuya sahne oldu.

"Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda" sloganıyla düzenlenen kongrede, birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kongreye gönderdiği mektupta, terörsüz Türkiye vurgusu yaptı.

"Terörsüz Türkiye vizyonu, Türkiye Yüzyılı hedeflerinin önündeki engellerin kaldırılması bakımından tarihi öneme sahip" dedi.

Terörsüz Türkiye ile bin yıllık kardeşliğin referans alınacağını, milli birliğin korunacağını belirtti. Bahçeli'nin mesajları salonda ayakta alkışlandı.

Kongreye katılım yoğundu. Milletvekilleri, MYK üyeleri ve delegeler ile gaziler ve şehit aileleri kongre salonundaydı. AK Parti milletvekilleri ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan da kongreye misafir olarak katıldı.

İl Başkanı Alparslan Doğan yeniden seçildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da kongrede Terörsüz Türkiye'nin devletin gücünü gösterdiğini belirtti.

"Terörsüz Türkiye devletin terörü silahıyla uzantılarıyla ve beslendiği bütün alanlar ile tasfiye edecek güce ulaştığının ilanıdır. Terör örgütü tasfiye ediliyor silah bırakılmadan hiçbir hüküm uygulanmıyor devlet geri çekilmiyor. Devlet 50 yıldır milletimizin kanını döken terör belasından geriye ne kalmışsa temizliyor. Türkiye’nin yeni dönemi budur."

Kongreye tek aday olarak giren Alparslan Doğan yeniden MHP Ankara İl Başkanı seçildi.