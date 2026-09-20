Çok Bulutlu 25.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Kültür-Sanat
AA 20.09.2026 15:21

Usta oyuncu Gülsen Tuncer'e son veda

Türk sinema ve tiyatrosunun usta oyuncularından Gülsen Tuncer, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Usta oyuncu Gülsen Tuncer'e son veda
[Fotograf: DHA]

Bir süredir kanser tedavisi gören ve 17 Eylül'de 81 yaşında vefat eden Tuncer için Şişli Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Ulvi Alacakaptan, Erdal Özyağcılar, Halil Ergün, Metin Coşkun, Ayten Uncuoğlu ile Serdar Gökhan'ın da aralarında bulunduğu sinema ve sanat dünyasından pek çok kişi ve sevenleri katıldı.

Gülsen Tuncer'in eşi Engin Ayça, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hayat arkadaşını kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Herkesin başı sağ olsun. Bütün sevenlerinin, bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. İyi şeyler yaptı, iyi izlenimler bıraktı. Artık onlarla birlikte yaşayacağız. Kendisi gitti ama bize epey bir yük bıraktı" dedi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

"Hem çok iyi bir insandı hem de iyi bir savaşçıydı"

Oyuncu Suna Selen de Tuncer'in hem sanatçı kimliği hem de kişiliğiyle iz bıraktığını belirterek, "Gülsen Hanım hem çok büyük bir oyuncuydu hem çok iyi bir insandı hem de iyi bir savaşçıydı. Hepimiz için çok büyük bir kayıp oldu" ifadelerini kullandı.

Tuncer'in manevi oğlu İlhan Gülek ise dik durmayı, eğilmemeyi, bükülmemeyi ondan öğrendiğini söyleyerek, "Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne Filistin atkısıyla gitti, ödülünü alırken sahneye öyle çıktı. Gerçek bir insandı, gerçek bir öğretmendi" diye konuştu.

Kılınan cenaze namazının ardından Gülsen Tuncer'in cenazesi, Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

ETİKETLER
Sinema Tiyatro Kanser
Sıradaki Haber
Türkiye'nin ilk uzun metraj yapay zeka filmi: İnfaz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:07
Ankara'da zehir taciri 26 kişi tutuklandı
15:42
Sivas'ta kaybolan 11 aylık bebeği arama çalışmaları sürüyor
15:35
İstanbul Havalimanı Avrupa'da lider, dünyada 5'inci
15:42
Hamas, Gazze'deki İsrail saldırılarını ve insani krizi ara bulucularla görüştü
15:13
ABD'den Lübnan ordusuna mühimmat desteği
15:13
Tahrir Sarıkaya'nın mali trafiği mercek altında
Gaziantep'te flamingo ailesi büyüyor
Gaziantep'te flamingo ailesi büyüyor
FOTO FOKUS
Türkiye'nin ilk milli hızlı treninde seri üretim başladı
Türkiye'nin ilk milli hızlı treninde seri üretim başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ