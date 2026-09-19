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Kültür-Sanat
TRT Haber 19.09.2026 23:36

Türkiye'nin ilk uzun metraj yapay zeka filmi: İnfaz

15 Temmuz gazisi ve dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın hayatını ve FETÖ ile mücadelesini konu alan Türkiye'nin ilk uzun metraj yapay zeka filmi "İnfaz", yaklaşık 4,5 aylık yapım sürecinin ardından tamamlandı. Filmden elde edilecek gelir, gazi ve şehit aileleri derneklerine bağışlanacak.

65 dakikalık süresiyle Türkiye'nin ilk uzun metraj yapay zeka filmi olan "İnfaz", yaklaşık 4,5 aylık kapsamlı bir yapım sürecinin ardından tamamlandı.

Tamamen gerçekçi bir görüntü diliyle kurgulanan film, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan'ın hayatını ve Fetullahçı Terör Örgütüyle (FETÖ) mücadelesini konu alıyor.

FETÖ'cü yapılanmanın ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin detaylarıyla aktarıldığı filmde, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesinin (TEM) başındayken 15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığında rehin alınan ve başından vurularak ağır yaralanan Aslan'ın hayatı anlatılıyor.

Film, gazi ve şehitlerimize ithaf edildi

Yakın tarihin önemli olaylarını odağına alan film, vatan uğruna mücadele eden tüm gazi ve şehitlerimize ithaf edildi.

Victa Media bünyesinde hayata geçirilen projenin yapımcılığını Muzaffer Topaklı, koordinatörlüğünü Hakan Sünger gerçekleştirildi. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Gürkan Tanyaş, yapay zeka koordinatörlüğünü ise Miray Sena Öztürk üstlendi.

Filmin oluşturulabilmesi için 14 bin 763 görüntü ve 2 bin 827 video üretildi.

Yapay zeka teknolojilerinin sinema üretimindeki olanaklarını gerçekçi bir anlatım diliyle buluşturan "İnfaz" filminden elde edilecek gelirin tamamı, gazi ve şehit aileleri derneklerine bağışlanacak.

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Sinema Yapay Zeka FETÖ 15 Temmuz
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