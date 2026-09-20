İsviçre’den yeni güvenlik stratejisi

İsviçre Federal Konseyi, Rusya-Ukrayna Savaşı, artan hibrit tehditler ve kritik bağımlılıklar karşısında yeni güvenlik politikası stratejisini kabul etti.

İsviçre Federal Konseyi, "Güvenliğe Kapsamlı Yaklaşım" başlığıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan savaşı, hibrit tehditler ve kritik bağımlılıklar, devlet, ekonomi ve toplum için zorluklar oluşturmaktadır. Federal Konsey, 2026 Güvenlik Politikası Stratejisi ile İsviçre'yi bu ortamda yol alabilmek için konumlandırıyor. Önümüzdeki yıllar için stratejik öncelikler, direnci güçlendirmek, direnme ile koruma yeteneklerini geliştirmek ve savunma yeteneklerini güçlendirmektir." ifadeleri kullanıldı.

Federal Konseyin, 18 Eylül'de istişare sürecinin sonuçlarını dikkate alarak "Güvenlik Politikası Stratejisi"ni onayladığı duyurulan açıklamada, 10 hedefi ve 46 önlemi içeren bu stratejinin uygulanmasına yönelik çalışmaların halihazırda başladığına vurgu yapıldı.

Uluslararası güvenlik durumunun giderek daha istikrarsız ve değişken hale geldiğine işaret edilen açıklamada, büyük güçler arasındaki rekabetin yoğunlaştığı ve silahlı çatışmaların küresel ortamı giderek daha fazla şekillendirdiği aktarıldı.

Açıklamada, "Uluslararası düzen giderek zayıflıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan savaşının sonu henüz görünmüyor. Aynı zamanda siber saldırılar ve etki faaliyetleri gibi hibrit tehditler artıyor. Kritik altyapı, yüksek düzeydeki bağlantı nedeniyle daha savunmasız hale geliyor. Ayrıca, iç güvenliği korumak ve doğal afetler ile salgın hastalıkların oluşturduğu riskleri azaltmak da hayati önem taşıyor." ifadeleri kullanıldı.

"Devlet, ekonomi ve toplumun dayanıklılığı artırılmalı"

Açıklamada, Güvenlik Politikası Stratejisi'nin, risklerin tüm yelpazesini ele almak için hem sivil hem de askeri kaynakları dikkate alan kapsamlı bir yaklaşım benimsediğine işaret edildi.

Federal Konseyin üç stratejik öncelik belirlediğinin altı çizilen açıklamada, kırılganlıklar ve kritik bağımlılıkların azaltılması ve devlet, ekonomi ve toplumun dayanıklılığının artırılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, ikinci stratejik önceliğin de "sivillerin, kurumların ve kritik altyapının tehditler ile tehlikelere karşı daha iyi korunması ve saldırıların daha etkili bir şekilde püskürtülmesi için koruma kapasitelerinin geliştirilmesi" olduğu belirtildi.

Üçüncü stratejik önceliğe ilişkin açıklamada, İsviçre'nin silahlı bir saldırıya etkili şekilde karşılık verebilmesi için savunma kapasitesini güçlendirmesi, bu kapsamda gerekli kapasiteleri geliştirmesinin yanı sıra ortak ülkelerle zamanında işbirliği yapması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, kabul edilen güvenlik politikası stratejisinin, hibrit ve uzaktan saldırılar ile İsviçre içindeki organize suçlar gibi en olası tehditlerle mücadele etmeye yönelik önlemlere öncelik verdiği vurgulandı.

"Stratejinin hedefine ulaşması, federal hükümet, kantonlar, belediyeler, iş dünyası, akademi ve sivil toplumdan diğer ortaklar arasında yakın işbirliğini gerektiriyor." ifadesi kullanılan açıklamada, stratejinin, çeşitli paydaşların rollerini belirlediği ve uygulama için ortak bir çerçeve oluşturduğu belirtildi.

"Güvenlik Politikası Stratejisi hakkındaki istişare süreci Aralık 2025'ten Mart 2026'ya kadar sürdü"

Güvenlik Politikası Stratejisi hakkındaki istişare sürecinin Aralık 2025'ten Mart 2026'ya kadar sürdüğü ve geniş ilgi gördüğü kaydedilen açıklamada, "İstişare sürecinde, kantonlar, siyasi partiler, dernekler ve diğer kuruluşlar genel olarak stratejiye, özellikle güvenlik durumunun analizine, kapsamlı güvenlik yaklaşımına ve stratejik önceliklerin, hedeflerin ve önlemlerin seçimine olumlu yanıt verdi. İstişare sırasında alınan geri bildirimlere dayanarak önlemler artık daha somut ve bağlayıcı bir şekilde uygulanacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, mevcut tehdit durumu da göz önüne alınarak, Federal Konseyin ilgili departmanlara, istişare sürecinin başlangıcından itibaren önerilen önlemleri uygulamaya koymaları ve bu amaçla bir izleme sistemi planlamaları talimatını verdiği kaydedildi.

Uygulama çalışmalarını Federal Savunma, Sivil Koruma ve Spor Bakanlığına (DDPS) bağlı Güvenlik Politikası Devlet Sekreterliğinin (SEPOS) koordine edeceği aktarılan açıklamada, bu hedefle ilgili federal yetkililerden ve kanton temsilcilerinden oluşan bir yönlendirme komitesi kurulduğu belirtildi.

Açıklamada, Federal Konseyin 2028 sonuna kadar uygulama ilerleme raporunu alacağı ifade edildi.