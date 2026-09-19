Dışişleri Bakanı Fidan: Mekke İttifakı gerçekten iyi bir aşamada

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV'de dış politika gündemini değerlerdirdi.

Bakan Fidan'ın açıklamalrından öne çıkanlar şöyle:

"(Netanyahu’nun Türkiye karşıtı çıkışları) Netanyahu içerideki siyasi pozisyonunu güçlendirmek için kendisini vazgeçilmez göstermek için arayışlar peşinde. Türkiye düşmanlığı da bunun bir ürünü. Bunu hafife alıyor değiliz.

Umarız, İsrail hem kendisinin hem bölgenin çıkarına olacak, barışa dayalı saygıya iş birliğine dayalı bir dış politikayı benimser. Aksi takdirde gerçekten giderek yalnızlaşmakla kalmayacak, bunun bedelini bölgeyle beraber kendisi de ödeyecek.

Kendi stratejik duruşumuzu iyi biliyoruz hesaplarımızı iyi yapıyoruz. Hiçbir zaman için de kendi başımıza hareket etmeyiz. Bölgede bizim ortaklarımız var.

İsrail sadece bölgeye değil dünyaya tehdit.

Bütün dünya bir olup Netanyahu politikalarıyla baş etmek için çözümler arıyor.

Mekke İttifakı gerçekten iyi bir aşamada. Ortaya konmuş çok güçlü bir irade var. Bu iradenin harekete geçmesi için var gücümüzle çalışıyoruz.

(Suriye’de SDG’nin feshi ve entegrasyonu) Kontrollü bir şekilde sürecin ilerletilmesine yönelik bir arzu görüyoruz taraflarda.

(Babulmendeb krizinin çözümü) Girişim çok ama bu girişimlerin ilgili muhataplar tarafından birtakım çıktılar üretmesi gerekiyor.

(İran-ABD arasında varılan mutabakat) Taraflar, işleyen süreci kendi lehine farklı bir şekilde yorumlamaya başladı.

Artık personel gönderip karargahın kurulması aşaması kaldı.

Bölge ülkelerine açık bir ittifak, kurumsallaşma adımları atıldıktan sonra yeni müttefik alımıyla ilgili yeni görüşmelerin yapılacağını düşünüyorum."

"Gayri askeri statüye sahip adaların silahlandırılmasını kabul etmiyoruz"

Bakan Fidan, Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki arayışlarına ilişkin de mesajlar verdi:

"Orada da bir seçim atmosferi var ve bu dil biraz daha kullanılacak. Ama biz resmiyette olana bakıyoruz. Bu konuda Silahlı Kuvvetlerimiz ve sahil güvenlik ekiplerimiz hassas durumda. Umarız kimse orada çılgınca bir hareket yapmaz.

(Provokasyonlar) Bunu daha ileriye taşıyıp maceracı adımlara girmeye çalışırlarsa, bu (Türkiye) devletin gücü herkes tarafından biliniyor.

Ege’deki sorunlarda, kıta sahanlığı meselesi çözülene kadar bizim durduğumuz yer belli. Biz gayri askeri statüye sahip adaların silahlandırılmasını kabul etmiyoruz. Bununla ilgili çok ince, çok ısrarlı girişimlerimiz var."

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