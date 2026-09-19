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Gündem
TRT Haber 19.09.2026 21:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere yarın Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York’ta düzenlenecek BM 81. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere 20-23 Eylül tarihlerinde ABD'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Duran'ın açıklamasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Güveni yeniden inşa etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç üreten bir Birleşmiş Milletler” temasıyla gerçekleştirilecek 81. Genel Kurul genel görüşmelerinin ilk günü olan 22 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında BM Genel Sekreteri’nin yanı sıra, çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca ABD’de mukim vatandaş temsilcileri, Türk-Amerikan iş çevreleri ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin bulunduğu çeşitli programlara katılması da öngörülüyor.

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