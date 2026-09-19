Husiler: Riyad’daki bazı noktaları hedef aldık

Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki "kritik noktalar" ile Yenbu bölgesinde yer alan ulusal petrol şirketi Aramco’ya ait tesisleri füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını bildirdi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, görüntülü olarak yayımlanan açıklamasında, 15 Eylül'de Mekke civarında önlenen İHA saldırısından sorumlu olmadıklarını savundu.

Arap Koalisyonuna ait Hamis Muşayt ve Taif hava üslerinden Yemen'e şu ana kadar 732 hava saldırısı düzenlendiğini söyleyen Seri, bu saldırılar nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçladı.

Seri, bu hava saldırılarına karşı balistik füze ve İHA'larla Riyad'daki bazı "hassas hedefleri" ve Yenbu bölgesindeki Aramco tesislerini hedef aldıklarını aktardı.

Sivil noktalar hedef alınmadı

Saldırılar sonrası hedef alınan noktalarda yangın çıktığını ileri süren Seri, Suudi Arabistan'da "sivil noktaları hedef almadıklarını" savundu.

Suudi Arabistan makamlarından Husilerin saldırılarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana'ya gönderilen insansız hava araçları nedeniyle Suudi Arabistan'ı suçlamış ve karşılık verecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Görgü tanıkları, bugün öğle saatlerinde Riyad'daki Kral Halid Havalimanı yakınındaki bölgede yangın çıktığını ve bölgeden dumanların yükseldiğini bildirmişti.

Yangına ilişkin Suudi Arabistan makamlarından açıklama yapılmamıştı.