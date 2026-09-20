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Dünya
AA 20.09.2026 00:30

Suudi Arabistan, Husilerin Riyad’a attığı balistik füzenin imha edildiğini açıkladı

Suudi Arabistan, Husilerin Riyad kentine doğru fırlattığı balistik füzenin hava kuvvetleri tarafından önlenerek imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan, Husilerin Riyad’a attığı balistik füzenin imha edildiğini açıkladı

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Hava Savunma Kuvvetlerinin 19 Eylül Cumartesi sabahı, Husiler tarafından Riyad’a doğru fırlatılan balistik füzeyi önleyerek imha ettiğini belirtti.

Maliki, Husilerin Riyad’da sivilleri ve sivil unsurları hedef alma girişimlerini sürdürdüğünü, 8 milyondan fazla vatandaş ve mukimin yaşadığı kentte sivillerin ve sivil unsurların kasıtlı ve sistematik şekilde hedef alınmasının “terörist ve düşmanca bir davranış” olduğunu ifade etti.

Husilerin daha önce Biş, Taif, Farasan ve Yenbu kentlerindeki sivilleri ve sivil unsurları hedef almaya çalıştığını aktaran el-Maliki, bu girişimlerin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini kaydetti.

El-Maliki, Koalisyon komutanlığının, Husilerin eylemlerini caydırmak amacıyla uygun gördüğü ve uluslararası insancıl hukuk ile örfi kurallarına uygun tedbirleri alma konusunda asli hakkının bulunduğunu vurguladı.

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