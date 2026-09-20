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Dünya
AA 20.09.2026 15:06

ABD'den Lübnan ordusuna mühimmat desteği

Lübnan ordusu, ABD'nin yardım programları kapsamında gönderdiği çeşitli mühimmatın bulunduğu 70 konteyneri Beyrut Limanı'nda teslim aldı.

ABD'den Lübnan ordusuna mühimmat desteği

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, çeşitli mühimmat içeren 70 konteynerin Beyrut Limanı'nda teslim alındığı belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin Lübnan ordusuna yönelik devam eden desteği kapsamında gönderilen yardımın, ordunun üstlendiği sorumlulukların büyüklüğü ve karşı karşıya olduğu zorluklar nedeniyle mevcut dönemde özel önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca yardımların, özellikle Lübnan'ın farklı bölgelerinde yürütülen görevler bakımından ordunun imkanlarının geliştirilmesine katkı sağladığı ifade edildi.

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