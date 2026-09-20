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Dünya
AA 20.09.2026 14:48

Ukrayna: Moskova ve Voronej bölgelerindeki petrol ve işletme tesislerine saldırılar düzenledik

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, füze ve insansız hava araçları (İHA) kullanarak Rusya'nın Moskova ve Voronej bölgelerindeki petrol ve işletme tesislerine saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

Ukrayna: Moskova ve Voronej bölgelerindeki petrol ve işletme tesislerine saldırılar düzenledik
[Fotograf: Reuters]

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerinin Rusya'daki hedeflere yönelik sürdürdükleri hava saldırıları hakkında bilgi verdi.

Moskova bölgesinde petrol tesisinin, Voronej bölgesinde ise bir işletmeye ait tesisin hedef alındığını kaydeden Zelenski, "Rusya'nın petrol endüstrisindeki kilit işletmelerinden biri ve saldırganın bir lojistik tesisi vuruldu. Bunlar, savaş makinesini destekleyen milyarlarca dolardır." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski, bu saldırılarda "Flamingo" seyir füzesi, "Pelikan" balistik füzesi ve farklı tipte İHA'ların kullanıldığını belirtti.

Enerji ve gıda tesislerine yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini savunan Zelenski, "Moskova, diğer bölgelerin pahasına kademeli hava savunma çemberleri kurmamalı, acımasız savaşı sona erdirmeli ve barışı seçmelidir." ifadelerini kullandı.

Zelenski ayrıca, düzenledikleri saldırılara ait olduğu belirtilen bir görüntüyü de paylaştı.

Ukrayna medyası, ülkenin geliştirdiği Pelikan (FP-7) kısa menzilli balistik füzesinin ilk kez Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıda kullanıldığını öne sürdü.

Rusya: Ukrayna’nın İHA saldırısında Moskova Petrol Rafinerisi hasar aldı

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin gece boyunca Moskova’ya uçan Ukrayna İHA’larını imha ettiğini belirtmişti.

Sobyanin, saldırılarda Moskova Petrol Rafinerisinin hasar aldığını ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığını bildirmişti.

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