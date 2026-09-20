Hamas, Gazze'deki İsrail saldırılarını ve insani krizi ara bulucularla görüştü

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Hayye ara bulucu ülkelerle temaslarda bulundu.

Temasların "Gazze Şeridi'ndeki tehlikeli gelişmeler, Filistinlilere yönelik İsrail saldırılarının artması ve savaş nedeniyle hasar gören binaların çökmesi sonucu yaşanan can kayıpları ve yaralanmalar" ışığında gerçekleştirildiği ifade edildi.

Hayye'nin bazı ülkelere mesaj göndererek kış mevsiminin yaklaşmasıyla insani risklerin daha da ağırlaşacağı uyarısında bulunduğu aktarılan açıklamada, İsrail'in enkazların kaldırılması ve çökme riski bulunan binaların güvenli hale getirilmesi için gerekli ağır iş makinelerinin Gazze'ye girişini engellediği vurgulandı.

İsrail'in "prefabrik evlerin, barınma çadırlarının, soğuk ve yağmurdan korunmak için gerekli malzemelerin girişini engellediği" belirtilen açıklamada, bunun "on binlerce kişiyi güvenli olmayan barınma koşullarında bıraktığı" kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde bir haftadan kısa sürede 3 binanın çöktüğü, bunlardan birinin tamamen yıkıldığı hatırlatılan açıklamada, 16 Eylül'de Gazze kentinin batısındaki Sanayi bölgesinde "Saade Apartmanı"nın çökmesi sonucu 12'si çocuk 21 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Hayye, Gazze'deki saldırıların artmasının yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria ve Mescid-i Aksa'daki saldırıların devam etmesinin "sükunet ve istikrar ihtimalini zayıflatacağını", yardım, toparlanma ve yeniden imar faaliyetlerine yönelik kısıtlamalarla birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın planında yer alan yükümlülüklerin uygulanmasını engellediğini vurguladı.

Ara buluculara ve ilgili taraflara, İsrail'e üzerinde mutabık kalınan hususlara uyması yönünde baskıyı sürdürme çağrısı yapan Hayye, özellikle ilk aşamadaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini istedi.

Hayye, saldırıların ve suikastların durdurulması, ağır iş makineleri ile kurtarma ve barınma ekipmanları başta olmak üzere kış mevsiminin getireceği koşullarla mücadele için gerekli tüm ihtiyaçların Gazze'ye derhal ve kısıtlama olmaksızın girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, ara bulucuların ise "Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırmak ve acil insani ihtiyaçları karşılamak için çabalarını sürdüreceklerini, anlaşmanın uygulanması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi yönünde ilgili ve etkili taraflarla temaslarını devam ettireceklerini" bildirdiği aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının İsrail tarafından ihlal edilmesi sonucu şu ana kadar 1393 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 822 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 74 bin Filistinli yaşamını yitirdi, 174 binden fazla kişi yaralandı. Saldırılarda Gazze'deki altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.