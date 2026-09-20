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Türkiye
AA 20.09.2026 16:05

Ankara'da zehir taciri 26 kişi tutuklandı

Başkentte bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 84 şüpheliden 26'sı tutuklandı. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara'da zehir taciri 26 kişi tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13-19 Eylül arasında kent genelinde uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 6 kilo 164 gram esrar, 4 bin 206 sentetik ecza, 963 gram sentetik kannabinoid, 843 gram metamfetamin, 122 gram sentetik uyuşturucu, 53 gram kokain, 35 kenevir bitkisi, 4 ecstasy ve 1 gram eroin, 7 hassas terazi, 4 tabanca, 4 şarjör, 66 fişek, 119 bin 935 lira ve 5 bin 200 dolar ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 84 şüpheliden 26'sı sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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