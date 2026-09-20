Ankara'da zehir taciri 26 kişi tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13-19 Eylül arasında kent genelinde uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 6 kilo 164 gram esrar, 4 bin 206 sentetik ecza, 963 gram sentetik kannabinoid, 843 gram metamfetamin, 122 gram sentetik uyuşturucu, 53 gram kokain, 35 kenevir bitkisi, 4 ecstasy ve 1 gram eroin, 7 hassas terazi, 4 tabanca, 4 şarjör, 66 fişek, 119 bin 935 lira ve 5 bin 200 dolar ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 84 şüpheliden 26'sı sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.