"Fon" soruşturmasında MASAK'a yeni inceleme talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamı genişletildi.

Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, 17 Eylül 2026 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini talep etti.

Yöneticilerin yurt dışı para ve kripto hareketleri incelenecek

Başsavcılık müzekkeresinde, dört şirket ile bunların alt şirketlerinin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi talep edildi. Tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri hâlinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre mali inceleme, 4 fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsıyor. MASAK incelemesiyle, söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı öğrenildi.

Yöneticilerin yakınları da mercek altında

Bu kapsamda fon yöneticilerinin yalnızca kendi hesap ve varlık hareketleri değil, birinci derece yakınları üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilebilecek olası mali işlemlerin de araştırılması hedefleniyor.

Böylece para veya kripto varlıkların doğrudan ya da yakınlar üzerinden yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı mali veriler üzerinden ortaya konulacak.

Fonların tüm para giriş-çıkışları istendi

Müzekkerede, söz konusu yöneticilere ait tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi. Başsavcılığın MASAK’a gönderdiği yazıda işlemlerin “ivedilikle” tamamlanması istenirken, soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu da belirtildi.

Soruşturma 2026/149004 numaralı dosya üzerinden sürdürülüyor. MASAK’tan talep edilen veriler, şirket yöneticileri ve soruşturma kapsamında incelemeye alınan kişilerin yurt içi ve yurt dışı mali hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla değerlendirilecek.