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Yaşam
AA 20.09.2026 13:00

Hamsinin simidi de yapıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir fırıncının yaptığı hamsili simit, müşterilerden ilgi gördü.

İşletmeci Bahtiyar Bodur, gazetecilere yaptığı açıklamada, asırlık lezzet simit ile Karadeniz'in hamsisini bir araya getirdiklerini söyledi.

Bodur, birkaç denemeden sonra hamsili simidi müşterilerine​​​​​​​ sunduklarını belirterek, "Müşterilerimizden geri dönüşler çok güzel oldu. Gelen olumlu tepkiler üzerine hamsili simidin satışına başladık." dedi.

Hamsinin simidi de yapıldı

Hamsili simidin hazırlanma sürecinin yaklaşık bir saat sürdüğünü anlatan Bodur, bundan sonraki süreçte çeşitli balık türlerini simitle buluşturmayı planladığını kaydetti.

Hamsinin simidi de yapıldı

Bodur, "Balık ekmek olur da hamsili simit neden olmasın?" düşüncesinden yola çıktığını söyleyerek, "Evinde herkes bu ürünü çok kolay şekilde yapabilir. Tüm ev hanımlarına tavsiye ediyorum, mutlaka denesinler." diye konuştu.

İç harcı hamsi, karabiber, pul biber ve tuzla hazırlanan simidi deneyen müşterilerden Sibel Hatioğlu ise çok beğendiği ürünün tadını hamsili pilava benzettiğini ifade etti.

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