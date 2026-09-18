Sonbaharda Türkiye’yi nasıl bir hava bekliyor?

Yaz, takvimlerde geride kaldı, sonbahar başladı... Eylül ayının ilk günleri ise yaz aylarını aratmadı. Sıcaklıklar birçok bölgede yüksek seyrederken ülkenin pek çok yerinde toprak yağmura hasret kaldı. Şimdi ise gözler sonbaharın geri kalanında…

Beklenen yağışlar ne zaman gelecek? Sıcaklıklar mevsim normallerine dönecek mi? El Nino, sonbaharda Türkiye’yi nasıl etkileyecek? Merak edilenleri İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir’e sorduk.

Eylül ve ekimde görmediğimiz, sonbahar mevsiminin klasiği olan hava sıcaklığı ve yağışları kasım ayında daha fazla göreceğiz. Yağışlar tüm Türkiye’ye yayılarak İç Anadolu Bölgesi ve diğer bölgelerimizde de olacak. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir

Ekimde yağış beklentisi

Meteorolojik tahminler sonbaharın kalan günleri için yağışa işaret ediyor. Özellikle ekim ayıyla birlikte yağışlı hava sistemlerinin daha sık görülmesi bekleniyor. Nitekim Dr. Güven Özdemir, “Ekim ayında yağışları bekliyoruz. Çünkü denizlerimiz sıcak. Balkanlar veya Rusya üzerinden gelecek serin havanın da etkisiyle yağışların görülme ihtimali yüksek” diyor.

Özellikle Marmara bölgesi ve Karadeniz’de yağış beklendiğini ifade eden Dr. Özdemir, “Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesi için yağışların sınırlı olma ihtimali var. Ancak ekim ayının, eylüle göre daha yağışlı olacağını ümit ediyoruz” yorumunda bulunuyor.

Ekim ayında hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

[Fotoğraf: AA]

Kasımda yağışlar diğer bölgelere yayılacak

Gelelim kasım ayına... Kasım ayı için önceden tahmin yapmak daha zor olsa da sonbahar etkisinin belirgin şekilde hissedileceğini söyleyen Dr. Özdemir şöyle devam ediyor:

“Eylül ve ekimde görmediğimiz, sonbahar mevsiminin klasiği olan hava sıcaklığı ve yağışları kasım ayında daha fazla göreceğiz. Yağışlar tüm Türkiye’ye yayılarak İç Anadolu Bölgesi ve diğer bölgelerimizde de olacak.”

El Nino etkisini gösterecek mi?

Haziran ayında dünyanın çeşitli bölgelerinde kendini göstermeye başlayan El Nino’nun Türkiye’yi sonbaharda nasıl etkileyeceği de merak edilen konulardan biri... Dr. Özdemir, El Nino’nun Türkiye’yi direkt olarak etkilemeyeceğini ifade ederek şöyle konuşuyor:

“Kasım ayından sonra, aralık gibi El Nino’nun kendini gösterme ihtimali olabilir. Biz Atlas Okyanusu ve Balkanlar üzerinden gelen sistemlerin etkisine giriyoruz. Tabii ki dolaylı olarak El Nino’nun etkisini göreceğiz. Yağışlarda artış veya hava sıcaklığında farklılıklar ve yüksek sıcaklıklar görme ihtimalimiz var. Tabii kış aylarında 30 derece gibi yüksek bir sıcaklık görme şansımız yok. Ancak çok kuvvetli kış da olmayacak gibi görünüyor. Tüm Türkiye’nin yağışlara doyma ihtimali yüksek ama yerel, kısa süreli yağışlar şeklinde kendini gösterecek.”

