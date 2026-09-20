Hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan haftalık hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişim yaşanması bekleniyor.

Yeni haftanın ilk günlerinde genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları, salı gününden itibaren etkisini gösterecek yeni bir hava sistemiyle düşüşe geçecek. Yapılan son değerlendirmelere göre, salı günü kuzey kesimlerden başlayacak soğuma, hafta ortasından itibaren iç ve batı bölgelerde de etkisini artıracak. Söz konusu bölgelerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına gerilemesi tahmin ediliyor.

Tahminlere göre hafta başında yurdun kuzeydoğu kesimlerinde etkili olması beklenen gökgürültülü yağışlı hava, hafta boyunca hareketliliğini koruyacak. Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey bölgelerinde yağışlı havanın yer yer etkisini sürdüreceği, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu bir seyir izleyeceği öngörülüyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de durum

Ankara'da Haftanın ilk günlerinde 24-25 derece bandında seyreden sıcaklıklar, hafta ortasından itibaren düşüşe geçerek yerini daha serin bir havaya bırakacak.

İstanbul' da hafta genelinde parçalı bulutlu bir seyir beklenirken, sıcaklıklar 20-22 derece civarında seyredecek. Haftaya 30-31 derece civarında sıcak bir başlangıç yapan İzmir’de, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların 25-27 derece seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları, özellikle kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşecek olması nedeniyle, vatandaşların ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan güncel uyarıları yakından takip etmeleri konusunda uyardı.