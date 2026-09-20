Parçalı Bulutlu 22.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 20.09.2026 11:29

Hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek

Yeni haftada ülke genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarının, hafta ortasından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak normallerin altına düşeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan haftalık hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişim yaşanması bekleniyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın
Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Yeni haftanın ilk günlerinde genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları, salı gününden itibaren etkisini gösterecek yeni bir hava sistemiyle düşüşe geçecek. Yapılan son değerlendirmelere göre, salı günü kuzey kesimlerden başlayacak soğuma, hafta ortasından itibaren iç ve batı bölgelerde de etkisini artıracak. Söz konusu bölgelerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına gerilemesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek

Tahminlere göre hafta başında yurdun kuzeydoğu kesimlerinde etkili olması beklenen gökgürültülü yağışlı hava, hafta boyunca hareketliliğini koruyacak. Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey bölgelerinde yağışlı havanın yer yer etkisini sürdüreceği, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu bir seyir izleyeceği öngörülüyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de durum

Ankara'da Haftanın ilk günlerinde 24-25 derece bandında seyreden sıcaklıklar, hafta ortasından itibaren düşüşe geçerek yerini daha serin bir havaya bırakacak.
İstanbul' da hafta genelinde parçalı bulutlu bir seyir beklenirken, sıcaklıklar 20-22 derece civarında seyredecek. Haftaya 30-31 derece civarında sıcak bir başlangıç yapan İzmir’de, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların 25-27 derece seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları, özellikle kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşecek olması nedeniyle, vatandaşların ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan güncel uyarıları yakından takip etmeleri konusunda uyardı.

ETİKETLER
Hava Durumu Meteoroloji
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünde dünyaya seslenecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:36
Rize'de sağanak sonrası temizlik seferberliği
11:44
Emine Erdoğan'ın New York diplomasisi
11:50
BM üyesi ülkelerin liderleri, 81'inci Genel Kurul için New York'ta bir araya gelecek
12:10
Futbolda milli mesai başlıyor
11:43
Türkiye'nin dünya turizminden aldığı pay artırılacak
11:40
TOKİ'nin indirim kampanyası salı günü başlıyor
Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun sanatı sokaklarda yaşıyor
Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun sanatı sokaklarda yaşıyor
FOTO FOKUS
Sıfır Atık konseptli ücretsiz plajlara Göcek de eklendi
Sıfır Atık konseptli ücretsiz plajlara Göcek de eklendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ