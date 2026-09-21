Az Bulutlu 26ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 21.09.2026 14:00

Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Enver Altaylı ifade verecek

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada, dönemin cezaevi baş gardiyanı dahil 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. FETÖ'den hükümlü olan eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı’nın da ifadesinin alınmasına karar verildi.

Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Enver Altaylı ifade verecek

Eski MİT görevlisi Kozinoğlu’nun 2011 yılında, Silivri Cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Gözaltında olan Osman Arslan, dönemin baş gardiyanı Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke adliyeye sevk edildi.

FETÖ kapsamında yargılandığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından hakkında verilen 23 yıl 4 ay hapis cezası 2024 yılında onanan Enver Altaylı'nın soruşturma kapsamındaki ifadesi sağlık sorunları sebebiyle alınamamıştı.

Enver, yarın ifade verecek

Soruşturma kapsamında, Enver Altaylı’nın da ifadesinin yarın İstanbul'da alınmasına karar verildi.

Soruşturmada daha önce, 6 şüpheli tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile eski cezaevi savcısı Necip Doğan da yer alıyor. Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşları emekli albay Hasan Atilla Uğur ile emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti. 

ETİKETLER
Son Dakika
Sıradaki Haber
COP31 sıfır atık için dönüm noktası olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:51
Türk Diline Hizmet Ödülleri sahiplerine takdim edilecek
14:48
AB veri kurumundan Google'a 403 milyon euro ceza
14:31
Ulaştırma yatırımlarında demir yolu ve lojistik merkezlere öncelik
14:27
CNN, Politico ve MS NOW'dan dava: Beyaz Saray yasağı mahkemeye taşınıyor
14:25
Danimarka, ABD ile "Grönland" anlaşmasında Arktik güvenliğini NATO'nun üstleneceğini belirtti
14:22
İletişim Başkanı Duran: İnsanlığın ortak sorumluluğu barışın yanında durmaktır
Han Yunus'ta Filistinlilerden acil yardım çağrısı
Han Yunus'ta Filistinlilerden acil yardım çağrısı
FOTO FOKUS
Kira anlaşmazlığında kiracısının iş yerine zarar verdi, gözaltına alındı
Kira anlaşmazlığında kiracısının iş yerine zarar verdi, gözaltına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ