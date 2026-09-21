Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme: Enver Altaylı ifade verecek

Eski MİT görevlisi Kozinoğlu’nun 2011 yılında, Silivri Cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Gözaltında olan Osman Arslan, dönemin baş gardiyanı Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke adliyeye sevk edildi.

FETÖ kapsamında yargılandığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından hakkında verilen 23 yıl 4 ay hapis cezası 2024 yılında onanan Enver Altaylı'nın soruşturma kapsamındaki ifadesi sağlık sorunları sebebiyle alınamamıştı.

Enver, yarın ifade verecek

Soruşturma kapsamında, Enver Altaylı’nın da ifadesinin yarın İstanbul'da alınmasına karar verildi.

Soruşturmada daha önce, 6 şüpheli tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile eski cezaevi savcısı Necip Doğan da yer alıyor. Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşları emekli albay Hasan Atilla Uğur ile emekli yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti.